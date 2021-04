Grande progetto Pompei, la Corte dei Conti avvisa: «Gravi ritardi sulla buffer zone»

Plauso dalla Corte dei Conti per il Grande Progetto Pompei, che, con i 105 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea, ha permesso di mettere in sicurezza uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Ma, a fare da contraltare all'efficienza dimostrata nel recupero degli scavi pompeiani, c'è il progetto, per adesso solo su carta, della Buffer Zone, la cosiddetta zona cuscinetto delle città che hanno ritrovamenti archeologici o importanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati