Caccia ai naviganti. Le compagnie di navigazione cercano personale e la Campania, con Napoli in primo piano, è un serbatoio dove si può attingere a piene mani. Così come la Liguria e Genova. Non è un caso che i recruiting del personale attivano proprio in queste aree la ricerca prima di dirigersi anche in altre direzioni. La Gnv (Grandi Navi Veloci), compagnia di traghetti del Gruppo Aponte, che ha un hub nel porto di Napoli, ha necessità di assumere 300 persone ed ha attivato il nuovo programma di recruiting day finalizzato alla presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi. Imbarchi immediati, si tratta di potenziare gli organici in vista della prossima stagione estiva.

APPROFONDIMENTI Gianluigi Aponte, il colosso del mare con la prua al cielo: la sua Msc ha messo nel mirino l'integrazione con Ita Moby Fantasy, il traghetto più grande al mondo sulla tratta Livorno-Olbia Grimaldi in Cina, legami più stretti su ambiente e blockchain

Dal 3 al 5 maggio, dunque, la Compagnia apre una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati. La tre giorni campana si terrà a Napoli nelle giornate del 3 (dalle 15.00 alle 19.00) e il 4 e 5 maggio (dalle 9.30 alle 18.00) presso l'ufficio Gnv presso la Stazione Marittima (Molo Angioino). Le giornate sono finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e, contemporaneamente, per dare a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l'azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all'interno della Compagnia. Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di Macchina e di Coperta come ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell'Hotel come manager alberghieri e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, per impieghi presso gli Uffici informazioni.

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day Gnv richiede di portare con sé una copia del proprio curriculum aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell'effettuare i corsi di idoneità alla navigazione.

Ma non solo traghetti. L'Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere mettono in campo due nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all'assunzione a bordo delle navi della compagnia italiana. I due corsi, realizzati attraverso il Fondo Sociale Europeo, mettono a disposizione un totale di 45 posti, suddivisi tra un corso per cuoco di bordo (due edizioni per 15 posti ciascuno) e un corso per animatori bambini e ragazzi (15 posti). Il corso di cuoco di bordo dura 502 ore, suddivise in 486 ore di didattica e 16 ore di stage sulle navi Costa Crociere.

Si rivolge a disoccupati e persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti in possesso di qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina triennale o di diploma di scuola secondaria superiore alberghiera con indirizzo settore cucina, o di diploma generico di scuola secondaria superiore con almeno 6 mesi di esperienza lavorativa. Il corso per animatori bambini e ragazzi, invece, ha una durata di 448 ore, di cui in 432 ore di didattica e 16 ore di stage sulle navi Costa. È aperto a disoccupati e persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con almeno due esperienze lavorative pregresse con minori. Per tutti i profili è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, e per gli animatori bambini e ragazzi è preferibile anche la conoscenza di una ulteriore lingua tra francese, tedesco, spagnolo.

Le lezioni in aula si terranno presso il centro di formazione di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano (Genova). Costa Crociere informa anche che le informazioni relative ai corsi e i moduli necessari per iscriversi alle selezioni sono disponibili sul sito accademiamarinamercantile.it e costacrociere.it. La chiusura dei bandi è prevista per 11 maggio prossimo. I candidati che supereranno le prove di selezione saranno ammessi ai corsi di formazione. Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% delle persone che completeranno il percorso formativo con esito positivo.