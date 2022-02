È una vera e propria bufera quella che si è abbattuta sulla penisola sorrentina nel pomeriggio di oggi. Una forte grandinata accompagnata dal vento ha imbiancato l’intero territorio costiero. Chicchi grandi come noccioline in pochi minuti hanno creato un manto candido.

Ovviamente quanto accaduto, sebbene annunciato dalla Protezione Civile con l’aavviso di allerta meteo diffuso ieri, ha colto di sorpresa chi si trovava in strada, soprattutto gli automobilisti costretti a fare i conti con le strade scivolose. E questo non ha mancato di creare anche pesanti disagi alla mobilità in tutto il territorio della penisola sorrentina, soprattutto lungo la fascia collinare. La tempesta di vento e grandine ha anche provocato un repentino abbassamento delle temperature arrivate nella parte alta della costiera intorno allo zero (anche al di sotto nella zona collinare di Vico Equense).