Gratta e vinci a Napoli, anziana vince 500mila euro ma il tabaccaio fugge con il biglietto

Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci, non credendo ai suoi occhi, ha consegnato il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. L'uomo ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che, preso evidentemente dall'euforia, è fuggito con quello in sella al suo scooter.

È successo a Napoli. L'uomo è ora irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.