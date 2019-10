«Gratta e Vinci» da 5 milioni a Massa Lubrense: caccia al vincitore

Martedì 15 Ottobre 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 18:23

La fortuna tocca la Campania, a Massa Lubrense in provincia di Napoli è stata realizzata una vincita da 5 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Luigi Di Gennaro, in Corso Sant’Agata 27, a Massa Lubrense (Napoli).«Non conosco la persona che ha vinto questa somma. Però so perfettamente cosa avrei fatto se fossi stato io il fortunato vincitore: mi sarebbe piaciuto sostenere e contribuire al successo della squadra di pallavolo della nostra città: la Shedirpharma Folgore Massa», ha dichiarato Luigi Di Gennaro, titolare del punto vendita di Massa Lubrense.Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 5 miliardi e 200 milioni di euro in tutta Italia.