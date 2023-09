Un evento straordinario per la Fondazione Fioravante Polito, presieduta da Davide Polito, ospitare il neo procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, presso la sala dei ritratti realizzati dall'artista Fernando Mangone a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, sede dallo scorso agosto del Museo del calcio.

Durante la visita il presidente Polito e Mangone hanno consegnato un ritratto al procuratore Gratteri, prossimo ad insediarsi a Napoli, come «segno di profonda stima e riconoscimento per il suo impegno nella giustizia». Oltre a Gratteri, altri ospiti hanno visitato il Museo del calcio, tra cui il capitano Giuseppe Colella e il maresciallo Marco Cesa dei Carabinieri, insieme al comandante Gennaro Malandrino della Polizia municipale di Castellabate. «La presenza del dottor Gratteri in questa occasione assume un'importanza straordinaria, sottolineando il ruolo cruciale che egli riveste nella promozione della giustizia e nella difesa dei valori fondamentali della nostra società. La Fondazione Fioravante Polito esprime la più profonda gratitudine per la sua visita», ha dichiarato Polito.

