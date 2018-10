Mercoledì 24 Ottobre 2018, 20:23

Scontro auto-scooter, giovane in gravi condizioni. L'incidente si è verificato intorno alle 20 in via San Rocco, a Marano, a pochi passi da via Padreterno. Un giovane scooterista è stato travolto da un'autovettura. L'impatto - secondo la ricostruzione dei testimoni - è stato violentissimo. A prestare soccorso al giovane, di cui non si conosce ancora l'identità, le persone presenti sul posto e il personale del 118 giunto in una fase successiva. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Traffico in tilt in tutta la zona.