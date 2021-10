Gravi criticità a bordo, nave bloccata nel porto di Napoli dalla Capitaneria

Il Nucleo Port state control della Capitaneria di porto di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo amministrativo per una nave battente bandiera panamense avente una lunghezza di 135 metri e di 2.207 tonnellate di stazza.

Il fermo segue di pochi giorni un altro provvedimento dello stesso tipo emesso nei confronti di un'altra nave battente la stessa bandiera. Sul «general cargo» sono state rilevate numerose carenze, 18 nello specifico, alcune delle quali particolarmente gravi, attinenti aspetti strutturali e di protezione passiva agli incendi, condizioni di vita a bordo nonché diverse criticità che costituivano un potenziale pericolo per l'ambiente marino. Il mercantile fermato sarà autorizzata a lasciare il porto di Napoli solo dopo ulteriori ispezioni tese all'accertamento della rettifica delle carenze riscontrate. Con questa, salgono a tre le navi fermate nel porto di Napoli dall'inizio dell'anno, periodo che ha visto, nonostante l'emergenza pandemica tuttora in corso, uno sforzo ispettivo del Nucleo Port state control, agli ordini dell'ammiraglio Pietro Vella, con lo specifico obiettivo del contrasto al fenomeno delle navi «sub-standard» che costituiscono un rischio per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino, nonché per la sicurezza e per le condizioni di vita del personale navigante.