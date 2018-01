Il fioraio di piazza Amedeo: «Grazie sindaco: resto abusivo, ma ora mi lasciano in pace»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 09:37

Torna a galla, prepotente, la polemica sull'applicazione della legge Minniti. Torna protagonista Corrado Santo, 40 anni, fioraio abusivo di piazza Amedeo che a maggio dello scorso anno diventò protagonista della battaglia contro la legge Minniti. Venne pescato dai vigili per due giorni consecutivi nello stesso luogo, di fronte all'uscita della metro: venne applicata la «Minniti». Scattarono multe salatissime (5mila euro) e venne inoltrato il nome dell'uomo al questore perché decidesse sull'applicazione del Dacur, il divieto di frequentare un luogo, quello che per comodità tutti chiamano Daspo.Subito s'inalberò la maggioranza Dema in consiglio comunale: «È uno scandalo che si chieda il Daspo per un fioraio. Sindaco intervieni», urlò la De Majo. Il sindaco intervenne: «La legge va interpretata - disse ai vigili - e comunque quell'uomo presto sarà in regola perché gli concederò io stesso il permesso di vendere i fiori». Nel frattempo la bufera coinvolse il mondo dei vigili, si disse addirittura che era a rischio l'assessore al ramo, la Clemente. Poi la vicenda «Minniti» è finita nel dimenticatoio, nel corso di questi mesi è tornata la calma: il comandante dell'unità operativa che aveva multato il fioraio, adesso è stato spostato da un'altra parte, anche se i due eventi certamente non sono collegati. Il fioraio, invece, è ancora lì.Ieri mattina era, come al solito, al lavoro. Tanti affari, nonostante il tempo inclemente, consueto sorriso disponibile.«Beh, veramente no, non sono ancora in regola. La situazione è la stessa di maggio, però tra poco arriveranno i documenti».«Sì, oggi sono a tutti gli effetti un abusivo. Però scrivete che stanno arrivando le carte per mettermi in regola».«E ha mantenuto la parola. In quei giorni drammatici si è schierato al mio fianco e mi ha salvato da una situazione dalla quale non sarei mai venuto fuori con le mie sole forze».