Pompei, i volontari assicurano le preghiere alla Regina del Rosario

Nonostante l'emergenza sanitaria, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri - gruppo di fatto Santuario di Pompei - hanno garantito la loro presenza in Basilica a tutela della salute dei fedeli e nel rispetto della preghiera in sicurezza.

Per loro, dunque, è arrivata la gratificazione scritta dell'Arcivescovo monsignor Tommaso Caputo per «il servizio reso ai pellegrini con dedizione, sacrificio e generosità». I volontari, nonostante l'alto rischio contagio, nei mesi in cui il picco epidemiologico ha raggiunto il livello massimo di trasmissione, non hanno abbandonato la loro missione ma sono stati presenti tra i fedeli per far rispettare le distanze di sicurezza, l'uso della mascherina e indicato i percorsi di sicurezza da seguire.