Green pass al Comune di Napoli: mille «controllori» per cinquemila dipendenti

Il Comune di Napoli ha più di trecento sedi tra uffici centrali, uffici distaccati, municipalità, asili nido. Per ognuna delle sedi è stato necessario nominare tre responsabili del controllo dei green pass: quasi mille controllori per una struttura che ha cinquemila dipendenti. Un quinto del personale dovrà provvedere al controllo del green pass e i quasi mille controllori dovranno pure controllarsi a vicenda prima di entrare in ufficio. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati