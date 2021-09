Green pass e sport all'aperto: è caos regole sull'uso della certificazione verde

Più che liti per un gol o per un fuorigioco, ora sui campetti napoletani si discute di più su chi ha il Green pass oppure no, soprattutto negli spogliatoi. Tutta colpa di una legge un po' contorta perché per giocare a calcetto all'aperto non c'è bisogno del Green pass. E non serve la carta verde neppure per fare la doccia negli spogliatoi, ma c'è chi lo richiede. Gli sportivi napoletani e i gestori dei campetti sono praticamente in preda al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati