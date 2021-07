Green pass, corsa ai vaccini: in Campania prenotazioni aumentate del 36%

Vaccinazioni, effetto Green pass: boom di richieste anche a Napoli per prenotare la prima puntura al braccio. Il via libera al decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che rende obbligatorio, dal 6 agosto, il passaporto vaccinale per sedersi al bar o al ristorante, per accedere a fiere, sagre e manifestazioni sportive oltre che andare in piscina o in palestra o viaggiare in aereo (come alternativa al certificato di guarigione dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati