Servizio regolare sulle linee bus, metropolitana e funicolari gestite da Anm, Azienda napoletana mobilità, nel primo giorno di green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Non risultano cancellazioni di corse e le poche assenze sono giustificate per malattia.

Il numero di dipendenti non vaccinati, fanno sapere dall'azienda, è tale da consentire di programmare il servizio in modo da non avere alcun tipo di disagio.