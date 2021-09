Green pass, imprenditore minacciato a Napoli: «I no vax mi vogliono morto ma io non ho paura»

«Devi morire». «Ti auguro un cancro». «La tua società deve fallire». Questi sono solo alcuni degli attacchi carichi di offese e ingiurie, scagliati via social contro Daniele Maffettone, l'imprenditore napoletano finito nel mirino dei No vax. Il 43enne che da più di dieci anni lavora nell'ambito dell'animazione per bambini, è stato bersagliato da critiche, polemiche e persino minacce da quando ha scritto un post sulla pagina facebook della sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati