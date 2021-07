Green pass o tampone, ordinanza di De Luca: controlli rafforzati in aeroporto per chi rientra dall'estero

Rientri dall'estero: come annunciato nei giorni scorsi durante l'ultima unità di crisi in Campania scattano ulteriori controlli all'aeroporto di Capodichino per i viaggiatori che sbarcano a Napoli provenendo dall'estero. A stabilirlo è un'ordinanza, la numero 20, firmata ieri dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. La decorrenza è immediata ed è valida fino al 31 agosto. Nello specifico scatta l'obbligo, per chiunque giunga dall'estero...

