Green pass obbligatorio over 50, prime multe a Napoli: «Ma la piattaforma va in tilt»

Ingorgo informatico e piattaforme di controllo del green pass in tilt ieri, a Napoli, nel giorno in cui sono scattate le nuove regole sui controlli del passaporto vaccinale. Al via le sanzioni per gli ultra 50enni privi di vaccino da ieri destinatari di multe di 100 euro emesse in automatico dall'Agenzia delle Entrate. Per accedere a tutti i servizi pubblici e alle attività commerciali e di ristorazione non essenziali viene da ieri chiesta a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati