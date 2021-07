Green pass, protesta a piazza Dante a Napoli: «Libertà, vogliamo decidere il nostro futuro»

«No al green pass, adesso basta». Questo l’urlo dei partecipanti alla manifestazione di questo pomeriggio a Piazza Dante. Un concentramento no vax e contrari alla certificazione verde che, sui social, si sono dati appuntamento in diverse città d’Italia per “tutelare la propria libertà”.

Sono uomini e donne di ogni età che senza mascherine ed in barba ad ogni norma anti-covid, ribadiscono a voce, con bandiere e striscioni la loro volontà di non vaccinarsi per sottrarsi a quella che definiscono una dittatura sanitaria. Ma soprattutto - ripetono - un sistema che annullerebbe la libertà personale contravvenendo ai dettami costituzionali.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Green Pass permette di fare visita ai parenti in ospedale: cosa... ESTERI Green Pass, cosa si può fare in attesa ​che arrivi il 6... LA PANDEMIA Green pass, cosa fanno gli altri Paesi? Obbligatorio in Francia, in...

«Tra di noi ci sono anche avvocati - affermano - e per questo diciamo con sicurezza che questo è il primo passo verso la dittatura. Verso una strada che già sappiamo essere senza uscita. Noi non siamo no vax, ma urliamo forte il nostro “no” a questa carta verde che vuole ghettizzarci».

Per questo motivo tutto insieme, in più occasioni, hanno urlato: «Libertà». Una condizione che sentono di perdere con le nuove regole in vigore dal 5 agosto.

«Dobbiamo ribellarci per noi e per i nostri figli. Per un futuro che ci appare sempre più a favore dei potenti che decidono per noi. Vogliamo essere liberi di scegliere per la nostra salute e con questa manifestazione lo ribadiamo con forza a tutta la politica del paese».