«Green pass sugli aliscafi: controlli illegittimi», la diffida dei pendolari irrita gli armatori

I passeggeri degli aliscafi non sono tenuti ad esibire il Green pass al personale di bordo. Lo sostiene il comitato Capri libera che ha inviato una articolata diffida a tutte le autorità centrali dello Stato, a cominciare dal presidente Mattarella, al prefetto, al presidente della Regione e ai sindaci fino si titolari delle compagnie di navigazione. E come in tutte le diffide c'è anche l'avviso finale di denuncia all'autorità giudiziaria di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati