Veterinaria, fuga dal test d'ingresso a Napoli: obbligo di Green pass, il 45% dà forfait

«Green pass alla mano, mantenete il distanziamento». Ai cancelli al Complesso Universitario della Federico II di Monte Sant’Angelo di Via Cinthia il servizio d’ordine ripete la litania al megafono per i candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Sono i primi a svolgere i test d’ingresso di quest’anno e l’emozione è palpabile. Al punto che alcuni tra i non vaccinati hanno dimenticato di portare i risultati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati