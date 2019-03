Domenica 17 Marzo 2019, 16:58

Un fiume di sacchetti e sullo sfondo Greta Thunberg, l’attivista ambientalista svedese, con in mano un cartello in cui c’è scritto «Metteteven Skuornen». È l’ultima trovata satirica sulla situazione disastrosa dell’emergenza rifiuti a Torre del Greco ideata da «Aucelluzzo.it», la piattaforma che fa il verso a Twitter e che affronta ironicamente tutti i problemi dei comuni Vesuviani.La discarica in foto è l’isola ecologica di via Cimaglia, come si presenta stamattina. A “denunciare” lo scempio la 16enne svedese, icona della lotta per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, candidata al premio Nobel per la Pace. Con un’espressione maccheronica, tra il napoletano e lo svedese «Metteteven Skuornen», il messaggio è rivolto agli amministratori della città corallina e ai cittadini incivili.È come dire che anche l’attivista svedese che ha smosso mezzo mondo per difendere l’ambiente, nulla può contro lo scempio immane che attanaglia Torre del Greco da mesi. La situazione drammatica dei rifiuti in cittá è sotto gli occhi di tutti e sembra non migliorare. Proprio due giorni fa i genitori della scuola Sauro-Morelli non hanno mandato i figli a scuola per la presenza di una discarica, ex isola ecologica, a due passi dall’istituto. Agli inizi di questa settimana doveva entrare in servizio la nuova ditta, la Buttol che doveva sostituire la Gema.Invece, solo al momento del passaggio di cantiere la nuova ditta ha fatto marcia indietro a causa dei precedenti penali di alcuni dipendenti da assumere. Per ora c’è l’impasse e la città è sempre più sporca, c’è il terrore dell’allarme igienico sanitario. E, se ai Torresi non resta che piangere, c’è chi fa satira per non mollare del tutto la presa.