Coronavirus, il grido d'allarme degli artigiani napoletani: «Molti di noi non riapriranno più»

Molti artigiani napoletani non potranno più riaprire. Tra l'altro per le piccole società a socio unico il decreto “Cura Italia” non ha previsto nessuno aiuto. Lanciano l'allarme il presidente dell'associazione Jamme Assiemme, Mario Roberto Borrello, e il cordinatore delle partite Iva Jamme Assieme, Giuseppe Esposto. “Con il decreto legge Cura Italia, il Governo – scrivono in un comunicato Borrello ed Esposito - ha cercato di far fronte a questa crisi economica non soddisfacendo,però, la categoria degli artigiani, professionisti, delle partite Iva, ai quali è stato corrisposto la cifra di 600 euro per il mese di marzo, per non parlare delle piccole società a socio unico, neanche citate nel decreto. La chiusura delle attività, infatti, già cominciata due settimane fa, sta mettendo in ginocchio numerose famiglie e numerosi lavoratori, che si trovano nella posizione di non poter pagare neanche i propri dipendenti, oltre a chi ha da pagare i fitti peri locali e i fitti di casa. A questi, si deve aggiungere chi non sarà più nella possibilità di aprire. I tempi di crisi, che stiamo vivendo, ci impongono la consapevolezza della gravità della situazione, quindi, di essere responsabili, collaborativi e di sostegno nei confronti del paese e delle sue istituzioni, per questo motivo siamo per aiutare il Governo a farci aiutare”.









































L'appello degli artigiani:



molti di noi non riapriranno più









