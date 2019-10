Giovedì 3 Ottobre 2019, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 12:00

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina presto, in una abitazione di via Luigi Pirandello a Fuorigrotta. Il rogo - a quanto risulta dai primi accertamenti - sarebbe divampato nella camera da letto dell’appartamento al quinto piano dello stabile, estendendosi in poco tempo.L’aria, diventata subito irrespirabile, ha costretto i residenti delle abitazioni limitrofe a scendere in strada in attesa degli interventi messi in atto da due squadre dei Vigili del Fuoco, dalla Polizia di Stato e dagli operatori del 118. Cinque persone intossicate, tra cui due bambini.