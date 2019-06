Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 19:21

Terzigno - Spaventoso incidente poco fa in via Zabatta altezza Villa Dionisio. Coinvolte un'autovettura e una moto di grossa cilindrata praticamente spaccata in due. Sul posto diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Terzigno. Il centauro, nonostante la moto spaccata in due, avrebbe riportato ferite lievi.Più grave la donna alla guida della Panda che, secondo i primi rilievi, avrebbe impattato con la moto poco prima di una curva. Entrambi i feriti sono stato trasportati negli ospedali della zona.