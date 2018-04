Pioggia e vento, cade grosso pino: tragedia sfiorata nel Napoletano

Domenica 1 Aprile 2018, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 23:42

Tragedia sfiorata poco dopo le ore 23 di ieri sera in via Staffetta a Licola. Un grosso pino si è, infatti, sradicato dal terreno e si è abbattutto sull'arteria stradale improvvisamente complice il forte vento e la pioggia di queste ultime ore. L'albero è caduto lambendo anche una macchina che stava attraversando l'arteria stradale, Per fortuna nessun ferito e illesi i passeggeri, un genitore con il proprio figlio: per loro solo tanto spavento.Subito dopo tanta paura tra gli abitanti della zona di via Staffetta. "Bisogna assolutamente monitorare questi grossi pini costantemente, che sono lungo la strada - dichiarano diversi residenti -. Altrimenti diventano molto pericolosi per la pubblica e privata incolumità delle persone". Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le forze dell'ordine.La strada è stata chiusa per diverse ore prima che fosse di nuovo riaperta. Un altro pino si abbattè sempre nella stessa arteria stradale il 15 novembre scorso nel corso della settimana e in prima mattina. Anche in quel caso il motivo furono il vento e le piogge torrenziali.