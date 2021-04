In dodici ad una festa di compleanno: tutti assembrati in una abitazione di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Sono stati i vicini di casa a chiamare i carabinieri che, così, hanno multato tutti i presenti.

Dei 12 partecipanti, 11 erano anche residenti altrove. La festa si stava svolgendo in un appartamento di via Giotto ed è stata la musica ad alto volume a richiamare i vicini di casa che hanno allertato il 112.