Sabato 14 Aprile 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grumo Nevano.Un rocambolesco inseguimento si è consumato ieri nelle strade dell’area a Nord di Napoli. A bordo della vettura pare che c’era un latitante, il quale ha speronato anche una volante della polizia a Grumo Nevano.Due agenti sono rimasti feriti. I soggetti ricercati sono riusciti a scappare mentre i poliziotti si sono fatti medicare all’ospedale di Frattamaggiore. Non si conoscono molti particolari sulla vicenda. L’inseguimento è cominciato dopo che era stato imposto l’alt a un’autovettura con due uomini a bordo. Il conducente ha immediatamente accelerato e dalle Vele di Scampia è iniziata una fuga a tutta velocità che solo per fortuna non ha provocato incidenti con il coinvolgimento di automobilisti ignari. L’inseguimento, di paese in paese dopo aver lasciato il quartiere Scampia, si è protratto fino a Grumo Nevano.