Domenica 3 Giugno 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:53

GRUMO NEVANO - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Gianluca Colella, 22enne residente a Grumo Nevano, sorpreso a spacciare a bordo della sua vettura una dose di cocaina a un acquirente, già segnalato alla prefettura come assuntore.La droga, i soldi e la vettura sono stati posti sotto sequestro. Colella è stato invece arrestato e ristretto presso la propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima.