Lunedì 9 Aprile 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 12:02

GRUMO NEVANO - Navigando su internet scopre che la cassetta degli attrezzi che gli era stata rubata qualche tempo prima in un parcheggio di un autogrill in provincia di Verona, era finita in vendita su un sito web di compravendite. A quel punto ha deciso di fare un’offerta per l’acquisto della cassetta, pagandola 250 euro. Una volta ricevuta la merce in consegna è andato dai carabinieri di Sacile, spiegando quello che gli era accaduto e fornendo ai militari gli indizi utili per incastrare il ricettatore. Grazie al codice Iban e al numero di telefono cellulare del venditore in mala fede, i carabinieri sono risaliti a un uomo di 41 anni, residente a Grumo Nevano, che è stato denunciato per ricettazione. A incastrare il napoletano un 31enne di Brugnera cui erano stati rubati, nel novembre del 2017, una valigetta e materiale edile, contenente trapano, caricabatterie e due batterie