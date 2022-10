Grumo Nevano, infiltrazioni d'acqua negli alloggi popolari: il sindaco scrive a De Luca

Infiltrazioni d’acqua negli alloggi popolari di Grumo Nevano. Con l’arrivo dell’inverno la situazione rischia di precipitare e il sindaco Gaetano Di Bernardo ha scritto al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e ai vertici dell’Acer, gestione immobili.

La fascia tricolore ha chiesto interventi tempestivi: «Dopo una serie di solleciti nei mesi precedenti, ancora una volta ho ritenuto opportuno scrivere in merito alle gravi criticità in cui versano alcuni insediamenti di alloggi popolari. Nella speranza che si possa intervenire quanto prima in vista della stagione invernale con le piogge insistenti».

Nel testo, si premette che «si avvicina l'inverno con tutte le conseguenze e problematiche che sicuramente nasceranno dall'infiltrazione di acqua piovana negli appartamenti dei concessionari».

Di Bernardo ha, inoltre, chiesto «di essere informato sulle attività da compiere sul territorio di Grumo Nevano relativamente ai fabbricati in oggetto stante il grave pericolo che deriverà dall’incuria per la salute dei cittadini».