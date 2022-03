Grumo Nevano, firme per l'ex mendicicomio: «Ora destinatelo agli anziani»

Ex mendicicomio: 300 firme raccolte nella mattinata di domenica scorsa. E oggi si replica. L'iniziativa popolare ha trovato l'adesione di Pd, Articolo 1 e Movimento Cittadino e propone diverse destinazioni per il grande immobile ai confini tra Grumo Nevano e Sant'Arpino. I lavori sono ormai quasi giunti al termine. E i firmatari chiedono che «vista l'estesa planimetria dell'edificio, vi si potrebbero allocare più servizi: un centro diurno per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati