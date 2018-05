Sabato 26 Maggio 2018, 10:01

A Grumo Nevano i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni che continuava a perseguitare la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento. Il provvedimento è stato emesso al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. La donna aveva denunciato i fatti lo scorso febbraio, dopo essere stata costretta ad abbandonato la casa coniugale per continui maltrattamenti subìti. Al termine degli accertamenti urgenti i carabinieri avevano chiesto e ottenuto dalla magistratura il divieto di avvicinamento alla vittima. Ciononostante l'uomo si è recato presso l'abitazione del suocero, divenuta nel frattempo dimora della donna, profferendo frasi offensive e minacciose per far in modo che la vittima tornasse con lui; si è nuovamente recato nel cortile della vittima e dopo averla offesa le aveva danneggiato il motorino. Per questi nuovi episodi, denunciati ai carabinieri, la posizione del 33enne si è aggravata inducendo la Procura a richiedere il provvedimento restrittivo.