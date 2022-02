Grumo Nevano, minaccia ex datore di lavoro ​e colleghi dopo il licenziamento: arrestato

Licenziato dall'azienda in cui lavorava, ha iniziato a minacciare di morte l'ex datore di lavoro chiedendo inoltre 100 euro ad alcuni suoi ex colleghi «perché rimasto senza stipendio». È accaduto a Grumo Nevano, nel Napoletano.

In manette è finito un 39enne di San Giovanni a Teduccio: l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e condotto al carcere di Poggioreale in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord per i reati di estorsione, atti persecutori e danneggiamento. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che le condotte violente del 39enne sarebbero iniziate nello scorso mese di ottobre all'indomani del licenziamento da parte della sua azienda.

Secondo gli investigatori l'uomo, oltre a minacciare l'ex datore di lavoro e gli ex colleghi, avrebbe anche danneggiato il cancello di ingresso, l'impianto di videosorveglianza e i macchinari.