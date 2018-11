Venerdì 2 Novembre 2018, 15:27

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno tratto in arresto tra Frattamaggiore e Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in Carcere emessa dal gip di Napoli Nord su richiesta della Procura, I. N., un 36enne napoletano, B. A., 40enne, di Casandrino e G. G., 57enne, di Frattamaggiore, tutti già noti alle forze dell'ordine e ritenuti responsabili di rapina, tentata estorsione e ricettazione in concorso.Il provvedimento cautelare è stato deciso dopo articolata indagine con la quale i carabinieri hanno ricostruito le fasi della rapina di un’auto a una donna perpetrata a Grumo Nevano nel marzo scorso e anche il successivo tentativo del trio di estorcerle denaro per tornare in possesso del bene. Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Grumo Nevano, ha interrotto il progetto dei malviventi. Gli arrestati sono stati portati a Poggioreale.