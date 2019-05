Sabato 11 Maggio 2019, 15:26

Una ditta di abbigliamento per uomo è stata sottoposta a controllo dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano e da personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Il titolare, un 36enne del Bangladesh, non possedeva l’autorizzazione per un’attività lavorativa in un locale seminterrato inoltre l’igiene degli ambienti era scarsa e non idonea a un luogo di lavoro e venivano utilizzate cucitrici non conformi alle norme antinfortunistiche: è stato denunciato e gli sono state comminate sanzioni amministrative per 5mila euro. Il locale -di circa 1.000 mq- e le attrezzature sono stati sequestrati. L’attività è sospesa.