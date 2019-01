Giovedì 10 Gennaio 2019, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare violazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lo sfruttamento del lavoro nero i carabinieri della stazione di Grumo Nevano insieme a colleghi e a dipendenti dell’ispettorato del lavoro di napoli hanno denunciato un cingalese 28enne titolare di una ditta produttrice di giacche e pantaloni da uomo.All’interno della sua attività produttiva sono stati trovati 12 lavoratori, di cui 7 risultati a nero; uno era senza permesso di soggiorno.Analizzando la documentazione è inoltre emerso che non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori e che le attrezzature non erano conformi alle norme vigenti.Requisiti non conformi dei locali e dei macchinari in ordine a salute e sicurezza. mancanza dei dispositivi di protezione individuali, omissione dell’invio dei lavoratori alle previste visite mediche e delle informazioni circa i rischi per la salute.Comminate sanzioni penali e amministrative per complessivi 38.000 euro.locale, attrezzature e capi di abbigliamento sottoposti a sequestro.