Il comandante generale della Guardia di Finanza in visita nella caserma Zanzur

Il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana s'è recato mercoledì in visita al comando regionale Campania.



Accolto con gli onori militari di rito dal comandante interregionale dell’Italia Meridionale Ignazio Gibilaro, dal comandante regionale Campania Virgilio Pomponi e dal comandante provinciale Napoli Gabriele Failla, il generale Zafarana ha reso omaggio alla memoria dei militari caduti in servizio deponendo una corona d’alloro, alla lapide dedicata all’olocausto dei finanzieri Salvatore Spiridigliozzi e Ludovico Papini presente nell’atrio della Caserma Zanzur.



A seguire, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto alla rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, ai delegati degli organi di rappresentanza del personale e alla sezione dell’associazione nazionale finanzieri in congedo alla sede, l’Autorità di vertice ha visitato la Cappella, le nuove stanze della “foresteria” e le camere per il personale alla sede, recentemente rinnovate e rese più moderne e confortevoli, per poi recarsi presso la Caserma Toti, sede del comando provinciale Napoli, dove ha altresì visitato il poliambulatorio regionale e la palestra.



Successivamente, alla presenza di tutti i comandanti provinciali e degli ufficiali dello Stato maggiore regionale, il comandante generale ha assistito a un briefing istituzionale nella cui circostanza il generale Pomponi ha tracciato un bilancio delle attività condotte dalle Fiamme Gialle campane nei settori della lotta all’elusione e all’evasione fiscale, del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, della tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali e del contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo patrimoniale, che rappresentano la mission istituzionale, nonché negli altri comparti operativi, in un’ottica sempre volta alla tutela della collettività e della competitività del sistema Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA