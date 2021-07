Defibrillatori e primo soccorso, altri 200 finanzieri pronti a intervenire

Si è chiuso oggi il corso di formazione per praticare il primo soccorso cardio-rianimatorio con l’uso del defibrillatore. Duecento finanzieri hanno seguito le lezioni, si aggiungono ai 1.263 colleghi già formati. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla Guardia di Finanza di Napoli con la cooperazione del Centro di addestramento coordinato dal tenente colonnello Antonio Cannavacciuolo. Impegnate l'équipe di istruttori AHA dirette da Maurizio Santomauro, del centro Formazione del Policlinico Federico II.

Sono 72 i defibrillatori in dotazione alle pattuglie, utili per intervenire in attesa dell'arrivo del 118 in modo da guadagnare tempo prezioso in caso di infarto.

m. p.