La Guardia di Finanza di Napoli celebra il 245esimo anniversario della Fondazione alla Caserma Zanzur

Lunedì 24 Giugno 2019, 14:41

Oggi pomeriggio, nella piazza d’armi della Caserma Zanzur, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, avrà luogo la celebrazione del 245° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.La solenne cerimonia sarà preceduta dallo scoprimento della statua “Vulcano Grifone” del maestro Lello Esposito, riposizionata presso l’aiuola antistante la Caserma e donata dalla Guardia di Finanza alla città a testimonianza del profondo legame e si svolgerà alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose nonché di una folta rappresentanza di Finanzieri, in servizio ed in congedo, della sede di Napoli.La tradizionale ricorrenza costituirà l’occasione per un bilancio delle attività condotte nell’anno 2018 e nei primi mesi del 2019 dai Reparti del Comando Regionale Campania, retto dal Generale di Divisione Virgilio Pomponi, nei settori della lotta all’elusione e all’evasione fiscale, del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, della tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali e del contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo patrimoniale, che rappresentano la mission istituzionale, nonché negli altri comparti operativi, in un’ottica sempre volta alla tutela della collettività e della competitività del “sistema Paese”.In tale circostanza saranno altresì premiati i militari che si sono particolarmente distinti nei molteplici settori di servizio e, più in particolare, nel contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di prodotti energetici, ai giochi e scommesse clandestine, alla contraffazione dei marchi d’impresa ed alla criminalità organizzata.