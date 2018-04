Domenica 1 Aprile 2018, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 18:25

Guardie giurate non armate, stamani in servizio nei pressi della stazione centrale, se le sono date di santa ragione. Due gli operatori venuti alle mani, da quanto si apprende per motivi di organizzazione dei turni lavorativi. Entrambi sono stati medicati in ospedale. Vigilantes di una nota società, hanno riportato rispettivamente fratture al naso ed escoriazioni e contusioni multiple. L'episodio è avvenuto davanti agli sguardi incredubli di altri colleghi. Sul posto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero intervenuti gli agenti della Polfer che avrebbero poi allertato i sanitari del 118.