Sicurezza, i colleghi del vigilante ammazzato protestano in prefettura

Martedì 27 Marzo 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono all’esterno della sede della Prefettura Napoli – in piazza del Plebiscito – i rappresentanti delle guardie giurate partenopee. Hanno deciso di far sentire la loro voce e di presidiare l’esterno del palazzo in attesa di un incontro con il Prefetto Carmela Pagano. Ordine e sicurezza sono i temi all’ordine del giorno che soprattutto dopo l’aggressione che è costata la vita a Francesco Della Corte, sembrano essere tornati tristemente di attualità.«Dopo la fatale aggressione ai danni del nostro collega» dichiara il presidente dell’associazione nazionale delle guardie giurate Giuseppe Alviti, «sentiamo la necessità di avere più tutele sul lavoro. Francesco Della Corte era operativo e svolgeva il suo lavoro nel corso della notte in una stazione senza illuminazione e da solo. Tutto questo è inaccettabile ed oggi esporremo questa ed altre problematiche al Prefetto a cui abbiamo già sottoposto le nostre richieste. La legislazione in materia di sicurezza deve cambiare perché quando andiamo a lavoro vogliamo essere sicuri di ritornare dalle nostre famigle».