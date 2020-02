Guardie giurate in protesta a Napoli. A far preoccupare decine di istituti di vigilanza sono i ritardi e le lunghe attese per le licenze del porto d'armi, senza le quali i vigilantes non possono esercitare la loro professione. «Si tratta di pratiche di routine che necessitano del nullaosta degli uffici centrali a Roma e, successivamente, vengono emesse dalla Prefettura di Napoli-spiega Giuseppe Alviti presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - stiamo registrando ritardi nel rinnovo delle licenze per tutto il comparto della vigilanza privata con pratiche ferme da settimane e circa 60 agenti privati impossibilitati a prestare servizio».



Secondo i sindacati dei vigilantes, i rallentamenti della procedura in atto stanno danneggiando molti lavoratori. «Se il porto d’armi e il decreto della guardia giurata non vengono rinnovati nei termini di scadenza, il lavoratore resta sospeso dal servizio e senza paga» chiarisce Alviti che chiede di «velocizzare e "sburocatizzare" la concessione del rinnovo del porto d'armi per le guardie particolari giurate in servizio». In realtà, la richiesta dell'associazione a tutela della vigilanza privata punta il dito sul «doppione giuridico» che regolamenta il possesso di un’arma da fuoco.



«Il libretto di licenza è valido per sei anni, mentre il foglietto intercalare, cioè il rinnovo, deve essere fatto con cadenza biennale - spiega Alviti - questa doppia condizione determina spesso lentezze burocratiche che ci penalizzano per cui chiediamo la totale estinzione del rinnovo biennale visto che è un doppione giuridico». «La lentezza burocratica avviene sebbene si presenti la richiesta in tempo utile, lasciando le guardie giurate sospese dal servizio e senza retribuzione-chiosa Alviti - il bigliettino di licenza tarda ad essere vidimato o firmato, ricadendo ulteriormente sul lavoratore».



Infine i sindacati dei vigilantes fanno notare che «il foglio di licenza istituto con Regio decreto 1931, è ormai anacronistico e bisogna aggiornare i meccanismi burocratici di queste pratiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA