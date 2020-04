ACERRA. Guarito, Raffaele Rivetti, il capitano dell’Acerrana contagiatosi al Covid nella casa di riposo per anziani di Madonna dell’Arco. Dopo l’infermiere Raffaele Piscitelli, il primo contagiato ad Acerra e a distanza di poche ore, anche per Rivetti è finito un calvario durato tre settimane . L’ esito dei due tamponi è stato in entrambi i casi negativo, per cui Rivetti, che era in isolamento nella struttura per anziani, ha potuto fare ritorno nella sua abitazione ad Acerra. Ad annunciarlo stasera su Facebook è stato il sindaco Raffaele Lettieri che gli ha fatto gli auguri.

“Ho contattato per primo il sindaco perché mi è stato molto vicino in questi giorni difficili per me. Non è facile stare lontani dagli affetti e dalla famiglia. Spero di ritornare quanto prima alla vita normale, lo spero per tutti, e spero di tornare anche a lavoro presto” spiega il capitano dell’Acerrana.

Raffaele dal 22 Marzo scorso è rimasto in quarantena presso la struttura sanitaria di Madonna dell’Arco. Nella frazione di Sant’Anastasia sono morti ben 7 anziani e ci sono stati ben 50 contagiati. Rivetti, che ha 37 anni, prima di apprendere di essere stato contagiato, non aveva avuto contatti con nessun calciatore della sua squadra, ma solo con la sua famiglia, messa in quarantena.

“Assolutamente non mi sento un eroe, ho sofferto a stare lontano dalla mia famiglia, isolato in una stanza, e lontano dalle persone che assistevo. Ho sofferto molto vedere andare via i miei pazienti anziani. In questa situazione ti senti impotente, ma l’unica cosa che possiamo fare è restare a casa. Solo così potremo recuperare un briciolo di normalità”, racconta Raffaele Rivetti.

"E' una notizia che ci riempie il cuore. Estendo gli auguri anche all'altro nostro concittadino guarito e a tutti gli acerrani che in questo momento ancora soffrono. Non vediamo l'ora di annunciare altre guarigioni. Ciò deve convincerci ancora di più che dobbiamo restare in casa per superare questo brutto momento", ha commentato il sindaco Raffaele Lettieri.