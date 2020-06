Guarito l'ultimo contagiato, Torre del Greco è una città «Covid free»

Guarito anche l’ultimo cittadino in isolamento domiciliare: Torre del Greco è una città «Covid free». Dopo mesi di angoscia, con la città che ha pagato un pesantissimo tributo in termini di vite umane alla pandemia che ha sconvolto il mondo, con venti persone decedute a causa del Coronavirus, è arrivata dal Centro operativo comunale la notizia dell'ultima guarigione, comunicata al sindaco Giovanni Palomba dai responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud e dall’unità di crisi della protezione civile regionale.

«Oggi è un giorno importante per Torre del Greco - le parole del primo cittadino - che conclude la fase più delicata e critica di questi ultimi mesi. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, con la perdita di ben venti concittadini, ai quali va il nostro ricordo. Non posso, tuttavia, non rivolgere ancora un accorato invito a tutti i torresi a continuare a rispettare il distanziamento sociale in strada e nei luoghi pubblici e le più elementari norme di prevenzione».