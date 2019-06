Domenica 16 Giugno 2019, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inferno Circum: dei vandali rompono le porte di un treno Napoli-Sorrento e i turisti sono stati costretti a scendere alla fermata di Pompei-Scavi. La stazione è stata invasa da più di duemila passeggeri, tra giovani che hanno scelto di trascorrere una domenica al mare e stranieri in visita al Parco Archeologico. Per contenere l'ira degli utenti rimasti a piedi sono dovuti intervenire polizia e carabinieri. Malori tra anziani e bambini. La situazione al momento è ancora critica e, per il momento, non accenna a placarsi.