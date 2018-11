Venerdì 23 Novembre 2018, 08:36

NAPOLI. Traffico ferroviario sospeso dalle ore 6 di questa mattina sulla linea 2 della Metropolitana da Napoli San Giovanni Barra a Villa Literno, per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni nella stazione di Napoli Campi Flegrei. E' quanto ha comunicato la Rete Ferroviaria Italiana. E' in corso dalle ore 6 l'intervento dei tecnici di RFI per ripristinare il regolare funzionamento dell'infrastruttura e le normali condizioni di circolazione. Mentre, è stato riprogrammato il servizio ferroviario metropolitano con cancellazioni e limitazioni di percorso che al momento rimane sospeso da Campi Flegrei fino a San Giovanni Barra.