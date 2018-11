Martedì 6 Novembre 2018, 20:47

PIANO DI SORRENTO - Rubinetti a secco nella parte alta di Piano di Sorrento. All'origine del disagio c'è un improvviso guasto alle condotte che ha spinto la Gori, società consortile che gestisce le risorse idriche in penisola sorrentina e in buona parte del Napoletano, a sospendere la fornitura di acqua in via dei Platani, in via Sant’Andrea e nel rione di Mortora: un intervento necessario anche alla luce della forte perdita registrata nelle scorse ore lungo il ponte che sovrasta via Gennaro Maresca, nei pressi del comando della polizia municipale. Per domani, invece, la Gori ha programmato lavori nel territorio di Sorrento che imporranno uno stop all'erogazione idrica in via Capasso e nel tratto che va dall'incrocio tra corso Italia e vico III Rota fino a piazza Angelina Lauro: in queste zone i rubinetti resteranno a secco dalle 23 di domani alle 5 di giovedì.