Guasto improvviso alla condotta: 20mila persone senz'acqua

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:42

TORRE DEL GRECO - Si rompe una condotta a Torre del Greco, 20mila persone restano senz'acqua tra via del Monte e via Nazionale. Disagi questa mattina nel popolosissimo rione alla periferia di Torre del Greco per una mancanza d'acqua non annunciata: il guasto è stato registrato alle 12 e da allora il quartiere è rimasto al palo, sprovvisto di fornitura. Tra via Nazionale e via del Monte i residenti protestano. "Quando annunciano mancanza d'acqua per lavori programmati non salta la fornitura, ma poi all'improvviso ci lasciano a secco", la rabbia degli abitanti. "Questa condotta salta almeno una volta al mese, non ne possiamo più". La Gori - l'azienda che gestisce le riserse idriche nel vesuviano - ha assicurato che i tecnici sono già in azione dal mattino, stanno lavorando velocemente per riparare il guasto e l'erogazione sarà ripristinata a partire dal pomeriggio.