«Guasti sulla linea». Avviso generico questa volta e ancora disagi su tutta la linea dell'Av. Si è iniziato presto con il treno in partenza da Napoli delle 5.10 e si è andati avanti con ritardi pesantissimi e soppressioni. Ormai i guasti sulla linea si verificano a giorni alterni. Ben 11 questa mattina i treni in partenza da Napoli che stati instradati via Formia o via Cassino con delle ricadute sull'intero traffico non marginali.

LEGGI ANCHE Alta Velocità Napoli-Bari, patto anticlan per i lavori

Il treno delle 7.40 è stato soppresso. I motivi? Diverse problematiche sulla linea infrastrutturale, spiegano in stazione senza aggiungere altro. Due giorni fa, nel primo pomeriggio un guasto ad un deviatoio sulla tratta Roma-Napoli. Oggi nuovi disagi, poche informazioni e tanta incertezza sia sull'orario di partenza che su quello di arrivo. L'ennesima giornata da dimenticare sul fronte dell'Alta Velocità.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA