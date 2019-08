Martedì 27 Agosto 2019, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 19:50

Doppio guasto sulla linea dell'Av. Il primo questa mattina a Venezia per un investimento di un treno regionale che ha costretto ben sei convogli dell'Alta Velocità a viaggiare con ritardi di non poco conto.Ma nel pomeriggio , dalle 15.10, i disagi maggiori. Un problema alla linea elettrica tra Anagni e Ceccano ha mandato letteralmente in tilt la Napoli-Roma e viceversa con ritardi che hanno superato anche i 100 minuti. Per cercare di ridurre i disagi i convogli sono stati dirottati sulla linea convezionale, quella via Formia, tagliando in questo modo la stazione di Afragola. «E' una situazione insostenibile - spiega Grazia Mazzeo del comitato nazionale pendolari Av, ogni giorno c'è una novità e il servizio peggiora sempre di più. Poche informazioni agli utenti e caos totale. Il guasto alle 19,30 ancora non è stato risolto dopo ben cinque ore. Non se ne può più. Fortuantamente hanno deciso di istituire la navetta da Napoli centrale ad Afragola, bisogna comprendere solo a che ora arriveremo».